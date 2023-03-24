Россияне обстреляли Сумскую область управляемыми авиационными бомбами: что известно
В ночь с 23 на 24 марта российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Сумской области. Всего по территории приграничного региона было запущено 11 управляемых авиабомб и одна крылатая ракета Х-31.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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Атака на Сумщину
В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли удар по территории Сумской области.
Сумская область пострадала от действий авиации воздушно-космических сил армии рф.
Какое оружие использовали россияне
Известно, что тактическая авиация россиян была поднята с двух аэродромов — Ахтубинск и Морозовск.
Всего оккупанты использовали во время ночного удара десять истребителей Су-35.
Были произведены запуски 11 управляемых авиационных бомб и одной крылатой ракеты Х-31/П.
Напомним, что россияне регулярно обстреливают территорию Сумской области.
Так, в течение 13 марта дня россияне совершили обстрелы территорий шести громад Сумской области. Речь идет о Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской.
Также мы писали, что Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за атаки россии на одно из общежитий Сумской области. В результате обстрелов погиб работник лицея.
Фото из российских СМИ