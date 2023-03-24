Россияне обстреляли Сумскую область управляемыми авиационными бомбами: что известно

Российский истребитель Су-35

В ночь с 23 на 24 марта российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Сумской области. Всего по территории приграничного региона было запущено 11 управляемых авиабомб и одна крылатая ракета Х-31.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Атака на Сумщину

В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли удар по территории Сумской области.

Сумская область пострадала от действий авиации воздушно-космических сил армии рф.

Какое оружие использовали россияне

Известно, что тактическая авиация россиян была поднята с двух аэродромов — Ахтубинск и Морозовск.

Всего оккупанты использовали во время ночного удара десять истребителей Су-35.

Были произведены запуски 11 управляемых авиационных бомб и одной крылатой ракеты Х-31/П.

Напомним, что россияне регулярно обстреливают территорию Сумской области.

Так, в течение 13 марта дня россияне совершили обстрелы территорий шести громад Сумской области. Речь идет о Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской.

Также мы писали, что Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за атаки россии на одно из общежитий Сумской области. В результате обстрелов погиб работник лицея.

Фото из российских СМИ