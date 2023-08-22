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Росіяни обстріляли Сумську область: поранені мирні жителі

22 серпня 2023 19:29
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Росіяни обстріляли Сумську область: поранені мирні жителі
Наслідки російської атаки на околицях міста Середина-Буда. Фото: Сумська обласна прокуратура
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Сьогодні, 22 серпня, російські окупанти вчергове обстріляли один із населених пунктів Сумської області. Цього разу постраждала околиця міста Середина-Буда Шосткинського району.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Хто зазнав поранень

"Четверо цивільних чоловіків отримали поранення. Уламками посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби", — зазначили у повідомленні. 

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Російський снаряд. Фото: Сумська обласна прокуратура

З якої зброї РФ нанесла удар

Наразі правоохоронці фіксують наслідки атаки на цивільні об'єкти, яку здійснили російські військові з міномета та гранатомета.

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Авто, яке постраждало від обстрілів РФ. Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Сумській та Волинській областях функціонують два гуманітарних коридори, через які українці можуть потрапити на рідну землю. Один із них працює на сумському напрямку на кордоні з РФ.

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