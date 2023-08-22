Росіяни обстріляли Сумську область: поранені мирні жителі
Сьогодні, 22 серпня, російські окупанти вчергове обстріляли один із населених пунктів Сумської області. Цього разу постраждала околиця міста Середина-Буда Шосткинського району.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Хто зазнав поранень
"Четверо цивільних чоловіків отримали поранення. Уламками посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби", — зазначили у повідомленні.
З якої зброї РФ нанесла удар
Наразі правоохоронці фіксують наслідки атаки на цивільні об'єкти, яку здійснили російські військові з міномета та гранатомета.
Нагадаємо, в Сумській та Волинській областях функціонують два гуманітарних коридори, через які українці можуть потрапити на рідну землю. Один із них працює на сумському напрямку на кордоні з РФ.