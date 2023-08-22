Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне обстреляли Сумскую область: ранены мирные жители arrow

Россияне обстреляли Сумскую область: ранены мирные жители

22 августа 2023 19:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне обстреляли Сумскую область: ранены мирные жители
Последствия российской атаки в окрестностях города Середина-Буда. Фото: Сумская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 22 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли один из населенных пунктов Сумской области. В этот раз пострадала окрестность города Середина-Буда Шосткинского района.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте также:

Кто получил ранения

"Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечено фасады частных домов, повреждены транспортные средства", — отметили в сообщении.

Возможно, это изображение ветряная мельница
Российский снаряд. Фото: Сумская областная прокуратура

С какого оружия РФ нанесла удар

Правоохранители фиксируют последствия атаки на гражданские объекты, которую осуществили российские военные из миномета и гранатомета.

Возможно, это изображение
Авто, пострадавшее от обстрелов РФ. Фото: Сумская областная прокуратура

Напомним, в Сумской и Волынской областях функционируют два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть на родную землю. Один из них работает на сумском направлении на границе с РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз