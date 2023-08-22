Россияне обстреляли Сумскую область: ранены мирные жители
Сегодня, 22 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли один из населенных пунктов Сумской области. В этот раз пострадала окрестность города Середина-Буда Шосткинского района.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Кто получил ранения
"Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечено фасады частных домов, повреждены транспортные средства", — отметили в сообщении.
С какого оружия РФ нанесла удар
Правоохранители фиксируют последствия атаки на гражданские объекты, которую осуществили российские военные из миномета и гранатомета.
Напомним, в Сумской и Волынской областях функционируют два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть на родную землю. Один из них работает на сумском направлении на границе с РФ.