Россияне обстреляли Сумскую область: ранены мирные жители

Последствия российской атаки в окрестностях города Середина-Буда. Фото: Сумская областная прокуратура

Сегодня, 22 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли один из населенных пунктов Сумской области. В этот раз пострадала окрестность города Середина-Буда Шосткинского района.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечено фасады частных домов, повреждены транспортные средства", — отметили в сообщении.

Российский снаряд. Фото: Сумская областная прокуратура

С какого оружия РФ нанесла удар

Правоохранители фиксируют последствия атаки на гражданские объекты, которую осуществили российские военные из миномета и гранатомета.

Авто, пострадавшее от обстрелов РФ. Фото: Сумская областная прокуратура

Напомним, в Сумской и Волынской областях функционируют два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть на родную землю. Один из них работает на сумском направлении на границе с РФ.