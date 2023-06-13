Росіяни обстріляли церкву в Білозерці: загинув священник
Російські окупаційні війська завдали масованого удару по Білозерці в Херсонській області. Внаслідок удару по церкву загинув священник, ще одна людина була поранена.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Смерть у Білозерці
Російські окупанти обстріляли селище Білозерку на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
Під обстріл потрапила церква.
Загинув 72-річний священник. Також поранення отримала 76-річна жінка.
Інші наслідки обстрілу
Росіяни завдали численних ударів не тільки по релігійній споруді.
Під час обстрілу були пошкоджені:
- чотири житлові будинки;
- пошта;
- адміністративні будівлі;
- центральна площа;
- об'єкти критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що раніше сьогодні, 13 червня, російські окупанти обстріляли село Кізомис у Білозерському районі Херсонської області.
Додамо, що рятувальні служби в Херсонській області продовжують ліквідувати наслідки теракту на Каховській ГЕС, який вчинили окупанти 6 червня. З'явилася онлайн-карта наслідків затоплення.