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Росіяни обстріляли церкву в Білозерці: загинув священник

13 червня 2023 14:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли церкву в Білозерці: загинув священник
Наслідки удару по Білозерці. Фото: Telegram Єрмака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська завдали масованого удару по Білозерці в Херсонській області. Внаслідок удару по церкву загинув священник, ще одна людина була поранена.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Смерть у Білозерці

Російські окупанти обстріляли селище Білозерку на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Під обстріл потрапила церква.

Обстріл Білозерки
Обстріл Білозерки
Фото: Telegram Єрмака

Загинув 72-річний священник. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Інші наслідки обстрілу

Росіяни завдали численних ударів не тільки по релігійній споруді.

Наслідки обстрілу Білозірки
Наслідки обстрілу Білозірки
Фото: Telegram Єрмака

Під час обстрілу були пошкоджені:

  • чотири житлові будинки;
  • пошта;
  • адміністративні будівлі;
  • центральна площа;
  • об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 13 червня, російські окупанти обстріляли село Кізомис у Білозерському районі Херсонської області.

Додамо, що рятувальні служби в Херсонській області продовжують ліквідувати наслідки теракту на Каховській ГЕС, який вчинили окупанти 6 червня. З'явилася онлайн-карта наслідків затоплення. 

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