Росіяни обстріляли церкву в Білозерці: загинув священник

Наслідки удару по Білозерці. Фото: Telegram Єрмака

Російські окупаційні війська завдали масованого удару по Білозерці в Херсонській області. Внаслідок удару по церкву загинув священник, ще одна людина була поранена.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Російські окупанти обстріляли селище Білозерку на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Під обстріл потрапила церква.

Обстріл Білозерки

Фото: Telegram Єрмака

Загинув 72-річний священник. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Інші наслідки обстрілу

Росіяни завдали численних ударів не тільки по релігійній споруді.

Наслідки обстрілу Білозірки

Фото: Telegram Єрмака

Під час обстрілу були пошкоджені:

чотири житлові будинки;

пошта;

адміністративні будівлі;

центральна площа;

об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 13 червня, російські окупанти обстріляли село Кізомис у Білозерському районі Херсонської області.

Додамо, що рятувальні служби в Херсонській області продовжують ліквідувати наслідки теракту на Каховській ГЕС, який вчинили окупанти 6 червня. З'явилася онлайн-карта наслідків затоплення.