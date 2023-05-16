Росіяни завдали масованого удару по Україні

Обстріл росіян. Фото: росЗМІ

Почалася 447 доба війни Росії проти України. Минулої доби, 15 травня, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"За минулу добу противник знову завдав масованого удару по Україні, застосував ракети різних типів. Детальну інформацію буде надано згодом", — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі уточнили, що за добу було зареєстровано два ракетні удари по Костянтинівці Донецької області. Ворог застосував ЗРК-300.

Також окупанти завдали 48 авіаційних ударів та здійснили 50 обстрілів із РСЗВ.

"Вірогідність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог не припиняє тактику терору", — уточнили в Генштабі.

Нагадаємо, що ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічне Куп'янського району. Є жертви серед цивільного населення. Внаслідок обстрілу загинули 2 особи. 65-річна жінка та чоловік.

Також ми писали, що в ніч на 16 травня, у південних і центральних регіонах почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом тривогу було оголошено практично по всій території України. Проти намагався обстріляти Київ. За попередньою інформацією, на Київ, ймовірно, були пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" із Північного напрямку - повідомляють моніторингові канали.

Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.