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Росіяни завдали масованого удару по Україні

16 травня 2023 07:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни завдали масованого удару по Україні
Обстріл росіян. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Почалася 447 доба війни Росії проти України. Минулої доби, 15 травня, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"За минулу добу противник знову завдав масованого удару по Україні, застосував ракети різних типів. Детальну інформацію буде надано згодом", — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі уточнили, що за добу було зареєстровано два ракетні удари по Костянтинівці Донецької області. Ворог застосував ЗРК-300.

Також окупанти завдали 48 авіаційних ударів та здійснили 50 обстрілів із РСЗВ.

"Вірогідність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог не припиняє тактику терору", — уточнили в Генштабі.

Нагадаємо, що ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічне Куп'янського району. Є жертви серед цивільного населення. Внаслідок обстрілу загинули 2 особи. 65-річна жінка та чоловік.

Також ми писали, що в ніч на 16 травня, у південних і центральних регіонах почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом тривогу було оголошено практично по всій території України. Проти намагався обстріляти Київ. За попередньою інформацією, на Київ, ймовірно, були пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" із Північного напрямку - повідомляють моніторингові канали.

Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.

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