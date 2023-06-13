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Россияне обстреляли церковь в Белозерке: погиб священник

13 июня 2023 14:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне обстреляли церковь в Белозерке: погиб священник
Последствия удара по Белозерке. Фото: Telegram Ермака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Белозерке в Херсонской области. В результате удара по церкви погиб священник, еще один человек был ранен.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Российские оккупанты обстреляли поселок Белозерка на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Под обстрел попала церковь.

Обстрел Белозерки
Обстрел Белозерки
Фото: Telegram Ермака

Погиб 72-летний священник. Также ранение получила 76-летняя женщина.

Другие последствия обстрела

Россияне нанесли многочисленные удары не только по религиозному сооружению.

Последствия обстрела Белозерки
Последствия обстрела Белозерки
Фото: Telegram Ермака

При обстреле были повреждены:

  • четыре жилых дома;
  • почта;
  • административные здания;
  • центральная площадь;
  • объекты критической инфраструктуры.

Напомним, что ранее сегодня, 13 июня, российские оккупанты обстреляли село Кизомыс в Белозерском районе Херсонской области.

Добавим, что спасательные службы в Херсонской области продолжают ликвидировать последствия теракта на Каховской ГЭС, совершенного оккупантами 6 июня. Появилась онлайн-карта последствий затопления.

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