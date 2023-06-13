Россияне обстреляли церковь в Белозерке: погиб священник
Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Белозерке в Херсонской области. В результате удара по церкви погиб священник, еще один человек был ранен.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Смерть в Белозерке
Российские оккупанты обстреляли поселок Белозерка на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Под обстрел попала церковь.
Погиб 72-летний священник. Также ранение получила 76-летняя женщина.
Другие последствия обстрела
Россияне нанесли многочисленные удары не только по религиозному сооружению.
При обстреле были повреждены:
- четыре жилых дома;
- почта;
- административные здания;
- центральная площадь;
- объекты критической инфраструктуры.
Напомним, что ранее сегодня, 13 июня, российские оккупанты обстреляли село Кизомыс в Белозерском районе Херсонской области.
Добавим, что спасательные службы в Херсонской области продолжают ликвидировать последствия теракта на Каховской ГЭС, совершенного оккупантами 6 июня. Появилась онлайн-карта последствий затопления.