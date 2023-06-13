Россияне обстреляли церковь в Белозерке: погиб священник

Последствия удара по Белозерке. Фото: Telegram Ермака

Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Белозерке в Херсонской области. В результате удара по церкви погиб священник, еще один человек был ранен.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Российские оккупанты обстреляли поселок Белозерка на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Под обстрел попала церковь.

Обстрел Белозерки

Фото: Telegram Ермака

Погиб 72-летний священник. Также ранение получила 76-летняя женщина.

Другие последствия обстрела

Россияне нанесли многочисленные удары не только по религиозному сооружению.

Последствия обстрела Белозерки

Фото: Telegram Ермака

При обстреле были повреждены:

четыре жилых дома;

почта;

административные здания;

центральная площадь;

объекты критической инфраструктуры.

Напомним, что ранее сегодня, 13 июня, российские оккупанты обстреляли село Кизомыс в Белозерском районе Херсонской области.

Добавим, что спасательные службы в Херсонской области продолжают ликвидировать последствия теракта на Каховской ГЭС, совершенного оккупантами 6 июня. Появилась онлайн-карта последствий затопления.