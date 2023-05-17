Россияне обстреляли жилые дома и больницу в Херсонской области

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура

Утром 17 мая российские войска в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. Были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Херсоне и больница в Бериславском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Сегодня, 17 мая, утром российские войска в очередной раз обстреляли территорию правобережной, свободной от оккупации части Херсонской области.

Под удар попали как Херсон, так и населённые пункты региона.

Последствия удара по Херсону

В областном центре российская ракета попала в жилой многоэтажный дом.

Кроме того, было повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры.

В Бериславском районе Херсона российские войска обстреляли районную больницу.

Информации о пострадавших в результате этой российской атаки пока нет, детали устанавливаются.

Правоохранители возбудили уголовные дела и начали досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 16 мая российские оккупанты атаковали поселок Молодежное Херсонской громады. В результате обстрела пострадали дети и 59-летняя женщина.