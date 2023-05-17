Россияне обстреляли жилые дома и больницу в Херсонской области
Утром 17 мая российские войска в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. Были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Херсоне и больница в Бериславском районе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Утренний обстрел Херсонской области
Сегодня, 17 мая, утром российские войска в очередной раз обстреляли территорию правобережной, свободной от оккупации части Херсонской области.
Под удар попали как Херсон, так и населённые пункты региона.
Последствия удара по Херсону
В областном центре российская ракета попала в жилой многоэтажный дом.
Кроме того, было повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры.
В Бериславском районе Херсона российские войска обстреляли районную больницу.
Информации о пострадавших в результате этой российской атаки пока нет, детали устанавливаются.
Правоохранители возбудили уголовные дела и начали досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что 16 мая российские оккупанты атаковали поселок Молодежное Херсонской громады. В результате обстрела пострадали дети и 59-летняя женщина.