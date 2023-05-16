Окупанти обстріляли Херсонську область, постраждали діти

Медики надали необхідну допомогу постраждалим

Сьогодні, 16 травня, російські окупанти атакували селище Молодіжне Херсонської громади. Внаслідок обстрілу постраждали діти та 59-річна жінка.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

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"Через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу", — розповів Прокудін.

За його словами, у двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Медики вже надали їм допомогу. Дітям нічого не загрожує.

Внаслідок обстрілу постраждала також 59-річна жінка. Вона отримала струс мозку. Лікарі надали жінці допомогу на місці. Постраждала відмовилася від шпиталізації.

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня Росія завдала по Україні чергового повітряного удару, випустивши 18 ракет різного типу. Зокрема, шість "Кинджалів", дев'ять "Калібрів" і три балістичні ракети наземного базування — С-400 та "Іскандер-М". Практично всі вони цілили по Києву та були збиті українською протиповітряною обороною.

Також ми писали, що російські окупаційні війська протягом минулої доби і ночі обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Було поранено дві людини, у Первомайському та Часовому Ярі.

Додамо, у понеділок, 15 травня, в Авдіївці на Донеччині росіяни завдали ракетного авіаудару по лікарні. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо цивільних.