Обстріл Херсона 27 січня - є загиблі та поранені

Житлові квартали Херсона

Армія рф вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками вибуху російського снаряда в Суворовському районі було пошкоджено автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Обстріл Херсона

Відомо, що чоловік забрала карета швидкої допомоги, а жінка загинула на місці.

Також окупанти обстріляли Комишани. Тут було поранено трьох людей, а 25-річна дівчина загинула від поранення.

Нагадаємо, що 20 січня російські окупаційні війська вкотре масово обстріляли правобережну територію Херсонської області. Було зафіксовано 36 обстрілів звільненої від росіян частини регіону.

По мирних містах і селах Херсонщини окупанти били з артилерії, мінометів та ракетних систем залпового вогню. Постраждав і обласний центр. Російські війська обстріляли Херсон 11 разів. Під удар потрапили житлові квартали міста. Зафіксовані пошкодження житлових будинків.

Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення. Серед них — 15-річний підліток.

Ще дві особи підірвалися на правобережній частині Херсонської області на російській міні.