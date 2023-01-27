Обстрел Херсона 27 января - есть погибшие и раненые

Жилые кварталы Херсона

Армия рф в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе был поврежден автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Обстрел Херсона

Известно, что мужчину забрала карета скорой помощи, а женщина погибла на месте.

Также оккупанты обстреляли Комышаны. Здесь были ранены трое людей, а 25-летняя девушка погибла от ранения.

Напомним, что 20 января российские оккупационные войска еще раз массово обстреляли правобережную территорию Херсонской области. Были зафиксированы 36 обстрелов освобожденной от россиян части региона.

По мирным городам и селам Херсонской области оккупанты били из артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня. Пострадал и областной центр. Российские войска обстреляли Херсон 11 раз. Под удар попали жилые кварталы города. Зафиксированы повреждения жилых домов.

В результате обстрела два человека получили ранения. Среди них — 15-летний подросток.

Еще два человека подорвались на правобережной части Херсонской области на российской мине.