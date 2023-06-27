Росіяни обстріляли житлові райони Херсона, є поранені

Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ

У вівторок, 27 червня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли житлові райони Херсона. Внаслідок атаки поранені двоє людей.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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Обстріли Херсона 27 червня

"Сьогодні вдень під вогнем були житлові райони міста. Легкі поранення отримала жінка. Їй надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що до лікарні доправлено 36-річного чоловіка. У нього ураження черевної порожнини та плеча. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, 25 червня російські терористи вкотре обстріляли Херсонщину. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них вагітна жінка.