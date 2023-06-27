Россияне обстреляли жилые районы Херсона, есть ранены
Во вторник, 27 июня, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли жилые районы Херсона. В результате атаки ранены два человека.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Обстрелы Херсона 27 июня
"Сегодня днем под огнем находились жилые районы города. Легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.
Также известно, что в больницу доставлен 36-летний мужчина. У него поражение брюшной полости и плеча. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, 25 июня российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрела ранены, среди них беременная женщина.