Россияне обстреляли жилые районы Херсона, есть ранены

Российский оккупант в Украине. Фото: росСМИ

Во вторник, 27 июня, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли жилые районы Херсона. В результате атаки ранены два человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Обстрелы Херсона 27 июня

"Сегодня днем под огнем находились жилые районы города. Легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

Также известно, что в больницу доставлен 36-летний мужчина. У него поражение брюшной полости и плеча. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, 25 июня российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрела ранены, среди них беременная женщина.