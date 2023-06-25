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Росіяни вкотре обстріляли Херсонщину: серед поранених вагітна жінка

25 червня 2023 21:48
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни вкотре обстріляли Херсонщину: серед поранених вагітна жінка
Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Херсонська ОДА\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 25 червня, російські терористи вкотре обстріляли Херсонщину. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них вагітна жінка. 

Про це повідомляє Херсонська ОДА

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Відтак, під обстріл потрапив населений пункт Антонівка. Внаслідок атаки поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. 

Також під вогнем було селище Бургунка. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік, якого з тяжкими травмами госпіталізували. До того ж поранення отримала й вагітна жінка. Наразі медики надають їй всю необхідну допомогу, щоб запобігти передчасним пологам. 

Як додають в ОДА, окупанти знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, ніхто з людей не постраждав. 

 

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Повідомлення Херсонської ОДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 червня російські окупаційні війська обстріляли Запорізьку область. Снаряди влучили на відкритий простір, зокрема одне з місцевих промислових підприємств. 

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