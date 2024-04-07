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Росіяни обстрілюють Харків — у місті чутно вибухи

7 квітня 2024 11:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни обстрілюють Харків — у місті чутно вибухи
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни продовжують безперервні обстріли Харкова. У місті було чутно щонайменше два вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у неділю, 7 квітня.

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Повідомлення Терехова. Фото: скриншот

Російські загарбники тероризують Харків

Харків перебуває під потужним обстрілом російських військ. Терехов повідомив про щонайменше два вибухи у місті.

Місцеві мешканці в свою чергу повідомляють про щонайменше один "приліт по місту". Наразі над містом видно густе захимлення. За неофіційною інформацією, місто було атаковане за допомогою ракет С-300 та КАБів.

Наразі у Харкові та області лунає повітряна тривога. Ракетна небезпека зберігається. Мешканців міста закликають лишатися в укриттях.

обстріл Харкова
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Терехов заявив, що під час атаки в ніч проти неділі, 7 квітня, російські окупанти поцілили ударним безпілотником по приватному будинку. У помешканні зайнялась пожежа.

Харків
вибух
обстріли
окупанти
ППО
ракетний удар

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