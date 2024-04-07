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Россияне обстреливают Харьков — в городе слышны взрывы

7 апреля 2024 11:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне обстреливают Харьков — в городе слышны взрывы
Дым после взрыва. Фото иллюстративный: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россияне продолжают непрерывные обстрелы Харькова. В городе было слышно не менее двух взрывов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в воскресенье, 7 апреля.

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Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Российские захватчики терроризируют Харьков

Харьков находится под мощным обстрелом российских войск. Терехов сообщил о минимум двух взрывах в городе.

Местные жители в свою очередь сообщают о по меньшей мере одном "прилете по городу". Пока над городом видно густое захимение. По неофициальной информации, город был атакован с помощью ракет С-300 и КАБ.

В Харькове и области звучит воздушная тревога. Ракетная опасность сохраняется. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

обстрел Харькова
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.

Терехов заявил, что во время атаки в ночь на воскресенье, 7 апреля, российские оккупанты попали ударным беспилотником по частному дому. В доме загорелся пожар.

Харьков
взрыв
обстрелы
оккупанты
ПВО
ракетный удар

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