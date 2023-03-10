​​​​​​​Росіяни обстрілюють міста в окупації і ховаються в житлових кварталах, — Генштаб

Окупанти на Луганщині ховаються за мирними жителями

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати підконтрольні їм території. Росіяни роблять це для того, аби звинуватити у своїх злочинах Збройні сили України.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Обстріли "своєї" території

За інформацією української розвідки, російські окупанти продовжують практику обстрілу тимчасово підконтрольним їм же українських міст та сіл.

Це робиться для дискредитації Сил оборони України, бо росіяни звинувачують у своїх злочинах українську армію.

Так, учора, 9 березня, окупанти обстріляли місто Олешки на лівобережжі Херсонської області.

Маскування у житлових кварталах

Також стало відомо, що у Луганській області, аби уникнути ударів ЗСУ, російські війська прикриваються мирними жителями.

Зокрема, у місті Рубіжне особовий склад окупаційних підрозділів розміщують на першому та другому поверхах звичайних житлових багатоповерхівок. З квартир для цього виселяють власників, які там ще залишилися.

На усіх інших поверхах, для прикриття, залишаються проживати місцеві цивільні.

Нагадаємо, що у окупованому Луганську російські війська розмістили у міські поліклініці. Частину цього медичного закладу перетворили на казарми, а де будуть приймати пацієнтів лікарі, "адміністрацію" міста не хвилює.

Фото з російських ЗМІ