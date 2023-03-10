Росіяни обстрілюють міста в окупації і ховаються в житлових кварталах, — Генштаб
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати підконтрольні їм території. Росіяни роблять це для того, аби звинуватити у своїх злочинах Збройні сили України.
Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
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Обстріли "своєї" території
За інформацією української розвідки, російські окупанти продовжують практику обстрілу тимчасово підконтрольним їм же українських міст та сіл.
Це робиться для дискредитації Сил оборони України, бо росіяни звинувачують у своїх злочинах українську армію.
Так, учора, 9 березня, окупанти обстріляли місто Олешки на лівобережжі Херсонської області.
Маскування у житлових кварталах
Також стало відомо, що у Луганській області, аби уникнути ударів ЗСУ, російські війська прикриваються мирними жителями.
Зокрема, у місті Рубіжне особовий склад окупаційних підрозділів розміщують на першому та другому поверхах звичайних житлових багатоповерхівок. З квартир для цього виселяють власників, які там ще залишилися.
На усіх інших поверхах, для прикриття, залишаються проживати місцеві цивільні.
Нагадаємо, що у окупованому Луганську російські війська розмістили у міські поліклініці. Частину цього медичного закладу перетворили на казарми, а де будуть приймати пацієнтів лікарі, "адміністрацію" міста не хвилює.
Фото з російських ЗМІ