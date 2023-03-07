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​​​​​​​У Луганську окупанти перетворили поліклініку на казарму, — Генштаб

7 березня 2023 07:23
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіяни продовжують захоплювати медичні заклади Луганщини для своїх потреб
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У окупованому Луганську російські війська розмістили у міські поліклініці. Частину цього медичного закладу перетворили на казарми, а де будуть приймати пацієнтів лікарі, “адміністрацію” міста не хвилює.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Казарма в медзакладі

Російська окупаційна "адміністрація" для убезпечення своїх військовослужбовців у тимчасово окупованому Луганську вирішила розмістити їх у міській поліклініці.

Частину цього медичного закладу уже перетворили на казарму, зокрема, туди були завезені двоярусні ліжка для особового складу окупаційних підрозділів.

Проблеми луганців

Таким чином, мешканці окупованого міста втрачають можливість отримати хоча якусь медичну допомогу.

Як буде працювати поліклініка у такому форматі, має визначити керівництво самого закладу — зокрема, де будуть розміщуватися лікарі і проводитиметься прийом пацієнтів.

Нагадаємо, раніше у Луганській області окупанти облаштували районну лікарню під військовий шпиталь. Згодом туди привезли близько 120 загарбників.

Крім того, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

Фото: redkollegia.com

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