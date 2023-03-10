Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Россияне обстреливают города в оккупации и прячутся в жилых кварталах, — Генштаб arrow

Россияне обстреливают города в оккупации и прячутся в жилых кварталах, — Генштаб

10 марта 2023 08:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты в Луганской области прячутся за мирными жителями
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать подконтрольные им территории. Россияне делают это для того, чтобы обвинить в своих преступлениях вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Обстрелы "своей" территории

По информации украинской разведки, российские оккупанты продолжают практику обстрела временно подконтрольным им же украинских городов и сел.

Это делается для дискредитации Сил обороны Украины, потому что россияне обвиняют в своих преступлениях украинскую армию.

Так, вчера, 9 марта, оккупанты обстреляли город Олешки на левобережье Херсонской области.

Маскировка в жилых кварталах

Также стало известно, что в Луганской области во избежание ударов ВСУ российские войска прикрываются мирными жителями.

В частности, в Рубежном личный состав оккупационных подразделений размещают на первом и втором этажах обычных жилых многоэтажек. Из квартир для этого выселяют оставшихся там владельцев.

На всех других этажах для прикрытия остаются проживать местные гражданские.

Напомним, что в оккупированном Луганске российские войска разместили в городской поликлинике. Часть этого медицинского учреждения превратили в казармы, а где будут принимать пациентов врачи, "администрацию" города не волнует.

Фото из российских СМИ

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:25 ​​​Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину

10:18 Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Новина з фото

10:15 Марокко заменит Украину в заявке на ЧМ-2030

10:08 Маск планирует построить в Техасе собственный город

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:57 На войне в Украине погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии

09:55 Известный банк решил не судиться с ПриватБанком относительно национализации

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

09:42 Самопровозглашенный "глава" Крыма Аксенов рассказал о "нестандартной" обороне полуострова

09:42 За нападение на пенсионера двух рецидивистов отправили за решетку на 8 лет

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Эксклюзив

09:22Полякова дала большие сольные украиноязычные концерты в Киеве: фото и видео

Новина з відео

06:15 Ракицкий стал героем матча "Шахтера" с "Фейенордом"

Новина з відео

23:25 Роналду освистали болельщики, а "Аль-Наср" уступил главным конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:28 Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

Новина з відео

19:15 Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

Новина з відео

18:40 Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Новина з відео

18:28 В столице Болгарии политик назвал "фашистским" и выбросил с балкона мэрии флаг Украины

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика, спасшего компот

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Актуальное по теме

None 10 Март 08:45

​​​​​​ISW объяснил цель российской массовой ракетной атаки

None 10 Март 09:23

Эксперт объяснил, чем новая ракетная атака отличалась от предыдущих

None 9 Март 14:56

Во Львовской области завершили разбор завалов: собака на руинах уничтоженного дома ждала хозяев

None 9 Март 14:32

россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB