Россияне обстреливают города в оккупации и прячутся в жилых кварталах, — Генштаб
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать подконтрольные им территории. Россияне делают это для того, чтобы обвинить в своих преступлениях вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Обстрелы "своей" территории
По информации украинской разведки, российские оккупанты продолжают практику обстрела временно подконтрольным им же украинских городов и сел.
Это делается для дискредитации Сил обороны Украины, потому что россияне обвиняют в своих преступлениях украинскую армию.
Так, вчера, 9 марта, оккупанты обстреляли город Олешки на левобережье Херсонской области.
Маскировка в жилых кварталах
Также стало известно, что в Луганской области во избежание ударов ВСУ российские войска прикрываются мирными жителями.
В частности, в Рубежном личный состав оккупационных подразделений размещают на первом и втором этажах обычных жилых многоэтажек. Из квартир для этого выселяют оставшихся там владельцев.
На всех других этажах для прикрытия остаются проживать местные гражданские.
Напомним, что в оккупированном Луганске российские войска разместили в городской поликлинике. Часть этого медицинского учреждения превратили в казармы, а где будут принимать пациентов врачи, "администрацию" города не волнует.
Фото из российских СМИ