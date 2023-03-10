Россияне обстреливают города в оккупации и прячутся в жилых кварталах, — Генштаб

Оккупанты в Луганской области прячутся за мирными жителями

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать подконтрольные им территории. Россияне делают это для того, чтобы обвинить в своих преступлениях вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Обстрелы "своей" территории

По информации украинской разведки, российские оккупанты продолжают практику обстрела временно подконтрольным им же украинских городов и сел.

Это делается для дискредитации Сил обороны Украины, потому что россияне обвиняют в своих преступлениях украинскую армию.

Так, вчера, 9 марта, оккупанты обстреляли город Олешки на левобережье Херсонской области.

Маскировка в жилых кварталах

Также стало известно, что в Луганской области во избежание ударов ВСУ российские войска прикрываются мирными жителями.

В частности, в Рубежном личный состав оккупационных подразделений размещают на первом и втором этажах обычных жилых многоэтажек. Из квартир для этого выселяют оставшихся там владельцев.

На всех других этажах для прикрытия остаются проживать местные гражданские.

Напомним, что в оккупированном Луганске российские войска разместили в городской поликлинике. Часть этого медицинского учреждения превратили в казармы, а где будут принимать пациентов врачи, "администрацию" города не волнует.

Фото из российских СМИ