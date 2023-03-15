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Россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем

15 марта 2023 11:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В сети появилась новая видеозапись, сделанная с борта российского самолета
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27 над Черным морем. На видео можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами.

Видео опубликовано на российских Telegram-каналах.

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Российское видео

Россияне опубликовали видеозапись инцидента, произошедшего вчера, 14 марта, над Черным морем.

Запись, обнародованная на российских Telegram-каналах, предположительно сделана из кабины самолета Су-27 ВКС россии.

На видео заметно, что американский беспилотник пролетает мимо российского самолета и не мешает тому.

Видеореконструкция от американцев

Американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, сбившим российский истребитель. На видеореконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper производил разведку.

Неожиданно к нему подлетели российские истребители Су-27. Один из самолетов сбросил горючее перед ним и врезался в БпЛА США, сбив его. Американский беспилотник пришлось затопить.

Напомним, Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".

Соединенные Штаты Америки вынуждены были затопить поврежденный российским самолетом беспилотник. Это решение было принято для того, чтобы не дать возможность россиянам захватить дрон.

Министерство обороны США работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы улетал с нарушениями.

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