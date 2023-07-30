У Запорізькій ОВА розповіли деталі ракетної атаки по обласному центру

Люди ліквідовують наслідки обстрілу в Запоріжжі. Фото: скриншот з відео

Вчора, 29 липня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки РФ загинули 32-річна жінка та 45-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Внаслідок ракетного удару двох жінок 36 та 55 років з легкими ушкодженнями було доставлено в лікарню. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Малашко розповів, що за минулу добу противник завдав 77 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

"73 артилерійські обстріли прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Левадного, Новодарівки, Білогір'я, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових селах. Ураження від ворожого БпЛА зазнало с. Новоандріївка та с. Павлівка, від авіації вчергове постраждало Гуляйполе", — розповів очільник Запорізької ОВА.

Малашко додав, що надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 30 липня, російські окупанти намагалися атакувати сільськогосподарські об'єкти України. Внаслідок падіння уламків безпілотників на агропідприємстві в Дніпропетровській області сталася пожежа.

Додамо, увечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.