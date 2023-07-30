Россияне планируют отправить краденое зерно из Запорожской области в Африку

Уборка в Мелитополе. Иллюстративное фото: EPA/UPG

Россияне на временно оккупированных территориях продолжают воровать украинское зерно. Из Запорожской области российские власти хотят отправить его в Африку.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Воруют, чтобы потом продать

По его словам, российское руководство грабит оккупированные территории и зарабатывает на этом неплохие деньги.

"Сначала просто воровали украинское зерно, выдавали за свое и рапортовали о невиданных урожаях на России. Потом заявили, что якобы покупают зерно в оккупации, хотя на самом деле цены на зерно устанавливают дешевле себестоимости. Так что все равно — воруют", — написал он.

"Благотворители" РФ

Россия хочет показать, что вывезенное зерно из нашего государства, это вроде бы "помощь" Африке.

"Воровать и зарабатывать на смертях — это то, что ерефия умеет лучше всего. Однако свое — вернем. А наше зерно пусть рашистам поперек горла станет", — подчеркнул Федоров.

Скриншот сообщения

Напомним, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время встречи глав стран Африки с президентом РФ, которую посвятили войне в нашем государстве, призвал Путина вернуться к "зерновому соглашению". По его словам, они хотят, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков.