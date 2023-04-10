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Росіяни почали активніше обстрілювати Мар'їнку: британська розвідка пояснила, навіщо це окупантам

10 квітня 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські окупанти обстрілюють українські міста і села / Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська активізувалися на Донецькому напрямку. Зокрема, почастішали обстріли Мар’їнки, ключового населеного пункту на південний захід від Донецька.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Активізація в районі Мар’їнки

Британська розвідка зазначила, що за останні сім днів російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів міста Мар’їнка.

Це місто розташоване за 20 кілометрів на південний захід від Донецька.

Навіщо Мар’їнка росіянам

Британські військові аналітики нагадали, що бойові дії за Мар’їнку тривають з 2014 року.

Місто було значною мірою зруйнована російськими артилерійськими обстрілами.

Мар’їнка контролює під’їзди до Донецька та одну із ключових трас регіону — автостраду Н-15, яка зв’язує Донецьк із Запоріжжям.

Російські окупанти, зазначили у міністерстві оборони Великої Британії, продовжують кидати великі сили на наступ в Донецькій області, отримуючи при цьому мінімальну вигоду при втрати значних ресурсів.

Нагадаємо, що на початку березня у мережі показали, який вигляд має розбомблена армією рф Мар’їнка. Місто фактично повністю знищене.

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