Російські окупанти майже повністю знищили Мар’їнку, що на Донеччині

Російські окупанти щодня обстрілюють місто

Мар'їнка — місто, у якому колись вирувало життя, тепер стало суцільною руїною. Однак загарбники продовжують "випалювати" і так зруйноване місто.

Відповідні кадри у своєму Telegram показав журналіст Денис Казанський.

Знищена Мар'їнка

"Денацифікація" Мар'їнки пройшла успішно. Все що залишилося від міста – лише фундаменти будівель", — підписав фото Казанський.

Відомо, що Мар'їнка розташована у Покровському районі Донецької області. За останньою інформацією Генштабу ЗСУ, армія рф продовжує наступати на Сході, зокрема основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

У відомстві уточнюють, що росіяни атакують у районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рф щодня завдає по території України від 30 до 40 авіаударів.

Наразі ворог використовує всі методи розвідки — радіолокаційну, агентурну, повітряну та космічну.

У Повітряних силах застерігають, через таку активність росії існує загроза запусків ракет у будь-який момент. Окрім того, окупанти тримають певну кількість кораблів у Чорному морі, частина з них є ракетоносіями "Калібрів".