Російські окупанти майже повністю знищили Мар’їнку, що на Донеччині

Справжній апокаліпсис: у мережі показали, який вигляд має розбомблена армією рф Мар’їнка
Мар'їнка — місто, у якому колись вирувало життя, тепер стало суцільною руїною. Однак загарбники продовжують "випалювати" і так зруйноване місто.
Відповідні кадри у своєму Telegram показав журналіст Денис Казанський.
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Знищена Мар'їнка
"Денацифікація" Мар'їнки пройшла успішно. Все що залишилося від міста – лише фундаменти будівель", — підписав фото Казанський.
Відомо, що Мар'їнка розташована у Покровському районі Донецької області. За останньою інформацією Генштабу ЗСУ, армія рф продовжує наступати на Сході, зокрема основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
У відомстві уточнюють, що росіяни атакують у районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.
Нагадаємо, раніше ми писали, що рф щодня завдає по території України від 30 до 40 авіаударів.
Наразі ворог використовує всі методи розвідки — радіолокаційну, агентурну, повітряну та космічну.
У Повітряних силах застерігають, через таку активність росії існує загроза запусків ракет у будь-який момент. Окрім того, окупанти тримають певну кількість кораблів у Чорному морі, частина з них є ракетоносіями "Калібрів".