Россияне начали активнее обстреливать Марьинку: британская разведка объяснила, зачем это оккупантам

Российские оккупанты обстреливают украинские города и села / Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска активизировались в Донецком направлении. В частности, участились обстрелы Марьинки, ключевого населенного пункта к юго-западу от Донецка.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Активизация в районе Марьинки

Британская разведка отметила, что в последние семь дней российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов города Марьинка.

Этот город расположен в 20 километрах юго-западнее Донецка.

Зачем Марьинка россиянам

Британские военные аналитики напомнили, что боевые действия за Марьинку продолжаются с 2014 года.

Город был в значительной степени разрушен российскими артиллерийскими обстрелами.

Марьинка контролирует подъезды к Донецку и одну из ключевых трасс региона — автостраду Н-15, связывающую Донецк с Запорожьем.

Российские оккупанты, отметили в министерстве обороны Великобритании, продолжают бросать большие силы на наступление в Донецкой области, получая при этом минимальную выгоду при потере значительных ресурсов.

Напомним, что в начале марта в сети показали, как выглядит разбомбленная армией россии Марьинка. Город фактически полностью уничтожен.