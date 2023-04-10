Россияне начали активнее обстреливать Марьинку: британская разведка объяснила, зачем это оккупантам
Российские оккупационные войска активизировались в Донецком направлении. В частности, участились обстрелы Марьинки, ключевого населенного пункта к юго-западу от Донецка.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
Активизация в районе Марьинки
Британская разведка отметила, что в последние семь дней российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов города Марьинка.
Этот город расположен в 20 километрах юго-западнее Донецка.
Зачем Марьинка россиянам
Британские военные аналитики напомнили, что боевые действия за Марьинку продолжаются с 2014 года.
Город был в значительной степени разрушен российскими артиллерийскими обстрелами.
Марьинка контролирует подъезды к Донецку и одну из ключевых трасс региона — автостраду Н-15, связывающую Донецк с Запорожьем.
Российские оккупанты, отметили в министерстве обороны Великобритании, продолжают бросать большие силы на наступление в Донецкой области, получая при этом минимальную выгоду при потере значительных ресурсов.
Напомним, что в начале марта в сети показали, как выглядит разбомбленная армией россии Марьинка. Город фактически полностью уничтожен.