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Росіяни почали возити дрони з Ірану морем, — британська розвідка

13 червня 2023 10:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни почали возити дрони з Ірану морем, — британська розвідка
Іранські військові з дронами. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська Федерація перейшла від повітряного постачання дронів з Ірану до морських шляхів. Через Каспійське море Росія намагається отримати вихід на азійські ринки і обходити санкції.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.

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Дрони возять морем

За інформацією британської розвідки, Росія в останні місяці активно працювала над забезпеченням довгострокового постачання безпілотників з Ірану.

Імовірно, країна-агресора перейшла з перевезення невеликих партій іранських дронів повітряним шляхом до транспортування більших партій морським шляхом, через Каспійське море.

Новий шлях обходу санкцій

Британські військові аналітики наголосили, що цей міжнародний транзитний коридор, з півдня на північ Каспійського моря набуває усе важливішого значення для Росії.

Цим шляхом країна-агресор намагається:

  • отримати доступ до азійських ринків;
  • обійти міжнародні санкції.

Власні дрони

Крім того, Росія, як зазначило британське військове відомство, намагається розпочати власне виробництво дронів-камікадзе.

Це виробництво відбуватиметься, скоріш за все, за підтримки Ірану.

Міністерство оборони Великої Британії про іранські дрони для Росії
Міністерство оборони Великої Британії про іранські дрони для Росії

Нагадаємо, кілька днів тому ЗМІ опублікували супутникові знімки заводу дронів, який РФ будує на своїй території спільно з з Іраном.

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