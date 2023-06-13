Росіяни почали возити дрони з Ірану морем, — британська розвідка
Російська Федерація перейшла від повітряного постачання дронів з Ірану до морських шляхів. Через Каспійське море Росія намагається отримати вихід на азійські ринки і обходити санкції.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.
Дрони возять морем
За інформацією британської розвідки, Росія в останні місяці активно працювала над забезпеченням довгострокового постачання безпілотників з Ірану.
Імовірно, країна-агресора перейшла з перевезення невеликих партій іранських дронів повітряним шляхом до транспортування більших партій морським шляхом, через Каспійське море.
Новий шлях обходу санкцій
Британські військові аналітики наголосили, що цей міжнародний транзитний коридор, з півдня на північ Каспійського моря набуває усе важливішого значення для Росії.
Цим шляхом країна-агресор намагається:
- отримати доступ до азійських ринків;
- обійти міжнародні санкції.
Власні дрони
Крім того, Росія, як зазначило британське військове відомство, намагається розпочати власне виробництво дронів-камікадзе.
Це виробництво відбуватиметься, скоріш за все, за підтримки Ірану.
Нагадаємо, кілька днів тому ЗМІ опублікували супутникові знімки заводу дронів, який РФ будує на своїй території спільно з з Іраном.