Россияне начали возить дроны из Ирана по морю, — британская разведка

Иранские военные с дронами. Фото: росСМИ

Российская Федерация перешла от воздушного снабжения дронов из Ирана к морским путям. Через Каспийское море Россия пытается получить выход на азиатские рынки и обходить санкции.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.

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По информации британской разведки, Россия в последние месяцы активно работала над обеспечением долгосрочных поставок беспилотников из Ирана.

Вероятно, страна-агрессора перешла из перевозки небольших партий иранских дронов воздушным путем к транспортировке больших партий по морскому пути, через Каспийское море.

Новый путь обхода санкций

Британские военные аналитики подчеркнули, что этот международный транзитный коридор с юга на север Каспийского моря приобретает все более важное значение для России.

Этим путем страна-агрессор пытается:

получить доступ к азиатским рынкам;

обойти международные санкции.

Собственные дроны

Кроме того, Россия, как отметило британское военное ведомство, пытается начать собственное производство дронов-камикадзе.

Это производство будет происходить, скорее всего, при поддержке Ирана.

Министерство обороны Великобритании об иранских дронах для России

Напомним, несколько дней назад СМИ опубликовали спутниковые снимки завода дронов, который РФ строит на своей территории совместно с Ираном.