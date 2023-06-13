Россияне начали возить дроны из Ирана по морю, — британская разведка
Российская Федерация перешла от воздушного снабжения дронов из Ирана к морским путям. Через Каспийское море Россия пытается получить выход на азиатские рынки и обходить санкции.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.
Дроны возят морем
По информации британской разведки, Россия в последние месяцы активно работала над обеспечением долгосрочных поставок беспилотников из Ирана.
Вероятно, страна-агрессора перешла из перевозки небольших партий иранских дронов воздушным путем к транспортировке больших партий по морскому пути, через Каспийское море.
Новый путь обхода санкций
Британские военные аналитики подчеркнули, что этот международный транзитный коридор с юга на север Каспийского моря приобретает все более важное значение для России.
Этим путем страна-агрессор пытается:
- получить доступ к азиатским рынкам;
- обойти международные санкции.
Собственные дроны
Кроме того, Россия, как отметило британское военное ведомство, пытается начать собственное производство дронов-камикадзе.
Это производство будет происходить, скорее всего, при поддержке Ирана.
Напомним, несколько дней назад СМИ опубликовали спутниковые снимки завода дронов, который РФ строит на своей территории совместно с Ираном.