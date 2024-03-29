Росіяни поранили чоловіка в Дніпропетровській області
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що внаслідок російської атаки в ніч проти п'ятниці, 29 березня, зазнав поранень чоловік. Він перебуває у важкому стані в лікарні.
Про це Сергій Лисак повідомляє в Telegram.
Наслідки атаки на Дніпропетровську область 29 березня
"Внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані", — зазначив очільник адміністрації.
Нагадаємо, що Лисак повідомив про атаку росіян на об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області в ніч проти п'ятниці, 29 березня.
Також ми писали, що в Кам'янському Дніпропетровської області та Дніпрі було чути вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про пуски ракет на регіон.
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