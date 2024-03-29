Росіяни поранили чоловіка в Дніпропетровській області

Рятувальники та лікарі евакуюють пораненого. Ілюстративне фото: ДСНС

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що внаслідок російської атаки в ніч проти п'ятниці, 29 березня, зазнав поранень чоловік. Він перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це Сергій Лисак повідомляє в Telegram.

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"Внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані", — зазначив очільник адміністрації.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Нагадаємо, що Лисак повідомив про атаку росіян на об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області в ніч проти п'ятниці, 29 березня.

Також ми писали, що в Кам'янському Дніпропетровської області та Дніпрі було чути вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про пуски ракет на регіон.