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Россияне ранили мужчину в Днепропетровской области

29 марта 2024 01:19
обновлено: 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне ранили мужчину в Днепропетровской области
Спасатели и врачи эвакуируют раненого. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в результате российской атаки в ночь на пятницу, 29 марта, получил ранения мужчина. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом Сергей Лысак сообщает в Telegram.

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"В результате последней вражеской атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии", — отметил глава администрации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Напомним, что Лысак сообщил об атаке россиян на объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области в ночь на пятницу, 29 марта.

Также мы писали, что в Каменском Днепропетровской области и Днепре были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о пусках ракет на регион.

Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине
війна
атака

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