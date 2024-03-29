Россияне ранили мужчину в Днепропетровской области

Спасатели и врачи эвакуируют раненого. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в результате российской атаки в ночь на пятницу, 29 марта, получил ранения мужчина. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом Сергей Лысак сообщает в Telegram.

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Последствия атаки на Днепропетровскую область 29 марта

"В результате последней вражеской атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии", — отметил глава администрации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Напомним, что Лысак сообщил об атаке россиян на объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области в ночь на пятницу, 29 марта.

Также мы писали, что в Каменском Днепропетровской области и Днепре были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о пусках ракет на регион.