Россияне ранили мужчину в Днепропетровской области
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в результате российской атаки в ночь на пятницу, 29 марта, получил ранения мужчина. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.
Об этом Сергей Лысак сообщает в Telegram.
Последствия атаки на Днепропетровскую область 29 марта
"В результате последней вражеской атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии", — отметил глава администрации.
Напомним, что Лысак сообщил об атаке россиян на объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области в ночь на пятницу, 29 марта.
Также мы писали, что в Каменском Днепропетровской области и Днепре были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о пусках ракет на регион.
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