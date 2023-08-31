Росіяни поширюють фейк про те, що "Київстар" "розкрив реальні втрати" ЗСУ

Жінка користується телефоном за ноутбуком. Фото: google.com

У Росії пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про акцію в "Київстар", у ході якої потрібно відправити SMS зі словом "Дякую" на номер загиблого військового. У мобільній компанії запевнили, що це неправда.

Про цей російський фейк повідомляє Центр протидії дезінформації.

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"Ru-пропагандисти поширюють інформацію, нібито компанія "Київстар" у "промо" своєї благодійної акції розкрила реальні втрати України у війні. Згідно з відеороликом, компанія закликала надсилати повідомлення загиблим солдатам та стверджувала, що сотні тисяч захисників не зможуть на них відповісти", — зазначили в ЦПД.

В Центрі додали, що російські пропагандисти розповсюджують такі ІпСО для деморалізації ЗСУ та впливу на мобілізацію, провокуючи паніку серед населення.

Джерело: t.me/CenterCounteringDisinformation

У "Київстар" запевнили, що це фейк.

"Інформація, що Київстар закликає відправляти SMS-повідомлення на номери загиблих воїнів, є неправдивою, сфабрикованою та, вочевидь, спрямованою на навмисне спричинення страждань родичам загиблих та викликання суспільного резонансу", — пояснили в компанії.

Також там розповіли, що подають заяву до поліції, аби дізнатися, хто "стоїть за цією аморальною інформаційною компанією і притягнути винних до справедливої відповідальності".

Джерело: facebook.com/kyivstar

Нагадаємо, що російське Міноборони викинуло чергову новину про свої вигадані перемоги — нібито ті знищили в Чорному морі чотири українські бойові катери. Відповідь на цей фейк від Сил спеціальних операцій ЗСУ не забарилась.