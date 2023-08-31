Россияне распространяют фейк о том, что "Киевстар" "раскрыл реальные потери" ВСУ

Женщина пользуется телефоном за ноутбуком. Фото: google.com

В России пропагандисты распространяют очередную фейковую информацию об акции в "Киевстар", в ходе которой нужно отправить SMS со словом "Спасибо" на номер погибшего военного. В мобильной компании заверили, что это неправда.

Об этом российском фейке сообщает Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

Россияне распространяют фейк о "Киевстаре"

"Ru-пропагандисты распространяют информацию, якобы компания "Киевстар" в "промо" своей благотворительной акции раскрыла реальные потери Украины в войне. Согласно видеоролику, компания призвала присылать сообщения погибшим солдатам и утверждала, что сотни тысяч защитников не смогут на них ответить", — отметили в ЦПД.

В Центре добавили, что российские пропагандисты распространяют такие ИПСО для деморализации ВСУ и влияния на мобилизацию, провоцируя панику среди населения.

Источник: t.me/CenterCounteringDisinformation

В "Киевстаре" же заверили, что это фейк.

"Информация, которую Киевстар призывает отправлять SMS-сообщения на номера погибших воинов, является ложной, сфабрикованной и, очевидно, направленной на умышленное причинение страданий родственникам погибших и вызывание общественного резонанса", — пояснили в компании.

Также там рассказали, что подают заявление в полицию, чтобы узнать, кто "стоит за этой безнравственной информационной компанией и привлечь виновных к справедливой ответственности".

Источник: facebook.com/kyivstar

Напомним, что российское Минобороны выбросило очередную новость о своих вымышленных победах — якобы те уничтожили в Черном море четыре украинских боевых катера. Ответ на этот фейк от Сил специальных операций ВСУ не заставил себя ждать.