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Росіяни посилюють штурм Бахмута, — ISW

9 травня 2023 07:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни посилюють штурм Бахмута, — ISW
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Станом на 8 травня армія РФ досягла невеликого прогресу в районі Бахмуту. Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що угруповання просунулося на 280 метрів у Бахмуті, а українська сторона утримує 2,37 кв. кілометр міста. Російські інтернет-активісти стверджують, що сили РФ наростили атаки на українські позиції біля Богданівки, Яру та Оріхово-Василівки. 

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Представник Східного угруповання армії України полковник Сергій Череватий заявив про 29 атак росіян на Бахмутському напрямку. Посилення артилерійських обстрілів із боку противника вказує на відсутність значного дефіциту боєприпасів у російських збройних сил у цьому сектор.

Командир 127-ї бригади територіальної оборони Роман Грищенко згадав про прибуття додаткових сил ПВК "Вагнер" до міста, що викликало посилення інтенсивності атак. Він зазначив, що українці не помічали намірів "вагнерівців" залишити місто.

Експерти уточнили, що 8 травня російські військові продовжували проводити обмежені наступальні операції на ділянці фронту між Авдіївкою та Донецьком. Генштаб України зазначив, що російські сили безуспішно намагалися просунутися в районі Авдіївки, Першотравневого та Мар'їнки.

Нагадаємо, що за словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, всім, хто закликає Україну до переговорів, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк пропонує переглянути відео з Бахмута Донецької області . Російська армія зараз використовує все наявне озброєння, намагаючись повністю знищити це місто.

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