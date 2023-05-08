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Россия уничтожает Бахмут: Подоляк показал жуткое видео

8 мая 2023 05:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Россия уничтожает Бахмут: Подоляк показал жуткое видео
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Всем, кто призывает Украину к переговорам, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предлагает посмотреть видео из Бахмута Донецкой области. Российская армия сейчас использует все имеющееся вооружение, пытаясь полностью уничтожить этот город.

Михаил Подоляк обнародовал видео в своем Twitter. При этом добавил, что это не кадры времен Второй мировой войны, это видео снято прямо сейчас в XXI веке.

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"Это не Вторая мировая, а здесь и сейчас. Это то, что делает Россия. Это Бахмут в ХХІ веке… Гуманизм, международное право, мирные переговоры и нужно что-то искать за столом переговоров? Когда в очередной раз будут сказаны ритуальные слова, просто посмотрите" кино "о "русском мире" в Бахмуте", — написал Подоляк.

Битва за Бахмут

Интенсивные бои в Бахмуте начались в июле 2022 года. В Генштабе ВСУ говорят, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии окупантов сосредоточена именно на этом направлении.

5 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты пытаются изо всех сил взять Бахмут под контроль до 9 мая.

Напомним, командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский побывал на востоке. Он обсудил оборону города Бахмут и действия по максимальному уничтожению оккупантов из ЧВК "Вагнер".

Сырский характеризует ситуацию на восточном фронте как напряженную, но контролируемую. Он рассказал, что российские оккупанты в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, а также начали использовать усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

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