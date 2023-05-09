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Россияне усиливают штурм Бахмута, — ISW

9 мая 2023 07:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне усиливают штурм Бахмута, — ISW
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По состоянию на 8 мая армия РФ достигла небольшого прогресса в районе Бахмута. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что группировка продвинулась на 280 метров в Бахмуте, а украинская сторона удерживает 2,37 кв. км города. Российские интернет-активисты утверждают, что силы РФ нарастили атаки на украинские позиции возле Богдановки, Часового Яра и Орехово-Василовки.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Представитель Восточной группировки армии Украины, полковник Сергей Череватый заявил о 29 атаках россиян на Бахмутском направлении. Усиление артиллерийских обстрелов со стороны противника указывает на отсутствие значительного дефицита боеприпасов у российских вооруженных сил в этом секторе.

Командир 127-й бригады территориальной обороны Роман Грищенко упомянул о прибытии дополнительных сил ЧВК "Вагнер" в город, что вызвало усиление интенсивности атак. Он отметил, что украинцы не замечали намерений "вагнеровцев" покинуть город.

Эксперты уточнили, что 8 мая российские военные продолжали проводить ограниченные наступательные операции на участке фронта между Авдеевкой и Донецком. Генштаб Украины отметил, что российские силы безуспешно пытались продвинуться в районе Авдеевки, Первомайского и Марьинки.

Напомним, что по словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, всем, кто призывает Украину к переговорам, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предлагает посмотреть видео из Бахмута Донецкой области. Российская армия сейчас использует все имеющееся вооружение, пытаясь полностью уничтожить этот город.

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