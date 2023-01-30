Окупанти поставили гауляйтерам Луганської області ультиматум

Російські окупанти

Російські окупанти поставили ультиматум гауляйтерам Луганської області. Тобто, або до 1 квітня рф увійде в адміністративні межі області, або будуть "кадрові рішення".

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Ультиматум гауляйтерам

Причиною невдоволення є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога у цьому напрямі. Саме на колаборантів кремль покладає відповідальність за невдачі.

Цікаво, щоб задовольнити москву і зберегти свої місця, колаборанти розпочали нову хвилю мобілізації в регіоні.

"Є типова історія зрадників, які завжди будуть крайніми та перші будуть принесені в жертву незадоволеними війною росіянами. Слід зазначити, що після звільнення зрадники вже не потрібні й зазвичай повторюють долю Стремоусова", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують депортацію мешканців окупованої Луганської області на територію Росії . Також почали вивозити до рф сім'ї мобілізованих до окупаційної армії.