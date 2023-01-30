Оккупанты поставили гауляйтерам Луганской области ультиматум

Российские оккупанты

Российские оккупанты поставили ультиматум гауляйтерам Луганской области. То есть, либо до 1 апреля рф войдет в административные границы области, либо будут "кадровые решения".

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

Ультиматум гауляйтерам

Причиной недовольства есть провал мобилизации и логистического обеспечения армии врага в этом направлении. Именно на коллаборантов кремль возлагает ответственность за неудачи.

Примечательно, чтобы удовлетворить москву и сохранить свои места, коллаборанты начали новую волну мобилизации в регионе.

"Есть типичная история предателей, которые всегда будут крайними и первые же будут принесены в жертву недовольными войной русскими. Следует заметить, что после увольнения изменники уже не нужны и обычно повторяют судьбу Стремоусова", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские захватчики продолжают депортацию жителей оккупированной Луганской области на территорию рф. Также начали вывозить в россию семьи мобилизованных в оккупационную армию.