Росіяни призначають своїх чиновників в окупаційні адміністрації
Росіяни призначають своїх чиновників на керівні посади в окупаційних адміністраціях тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Колаборантів вже не вистачає.
Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.
Окупанти не довіряють місцевим колаборантам
У ЦНС зазначають, що такі кадрові призначення свідчать про те, що в окупантів є труднощі з пошуком достатньої кількості колаборантів, які можуть виконувати таку роботу, а також про недовіру Кремля до місцевих зрадників на тимчасово окупованих територіях.
"Українське підпілля вже має у своєму розпорядженні списки російських гастролерів. Вони усі понесуть відповідальність за участь в агресії проти України", — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська проводять облави на підконтрольній їм території, заарештовуючи чоловіків призовного віку. Їх відправляють у спецтабори в Луганській області, де разом із російськими зеками готують як резерв для російської армії.