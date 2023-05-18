Росіяни призначають своїх чиновників в окупаційні адміністрації

Військові російської армії в Україні. Фото: росЗМІ

Росіяни призначають своїх чиновників на керівні посади в окупаційних адміністраціях тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Колаборантів вже не вистачає.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.

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У ЦНС зазначають, що такі кадрові призначення свідчать про те, що в окупантів є труднощі з пошуком достатньої кількості колаборантів, які можуть виконувати таку роботу, а також про недовіру Кремля до місцевих зрадників на тимчасово окупованих територіях.

"Українське підпілля вже має у своєму розпорядженні списки російських гастролерів. Вони усі понесуть відповідальність за участь в агресії проти України", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська проводять облави на підконтрольній їм території, заарештовуючи чоловіків призовного віку. Їх відправляють у спецтабори в Луганській області, де разом із російськими зеками готують як резерв для російської армії.