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Росіяни призначають своїх чиновників в окупаційні адміністрації

18 травня 2023 14:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни призначають своїх чиновників в окупаційні адміністрації
Військові російської армії в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни призначають своїх чиновників на керівні посади в окупаційних адміністраціях тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Колаборантів вже не вистачає.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.

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У ЦНС зазначають, що такі кадрові призначення свідчать про те, що в окупантів є труднощі з пошуком достатньої кількості колаборантів, які можуть виконувати таку роботу, а також про недовіру Кремля до місцевих зрадників на тимчасово окупованих територіях.

"Українське підпілля вже має у своєму розпорядженні списки російських гастролерів. Вони усі понесуть відповідальність за участь в агресії проти України", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська проводять облави на підконтрольній їм території, заарештовуючи чоловіків призовного віку. Їх відправляють у спецтабори в Луганській області, де разом із російськими зеками готують як резерв для російської армії.

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