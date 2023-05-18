Россияне назначают своих чиновников в оккупационные администрации

Военные российской армии в Украине. Фото: росСМИ

Россияне назначают своих чиновников на руководящие должности в оккупационных администрациях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Коллаборантов уже не хватает.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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В ЦНС отмечают, что такие кадровые назначения свидетельствуют о том, что вюдл оккупантов есть трудности с поиском достаточного количества коллаборантов, которые могут выполнять такую работу, а также недоверие Кремля к местным предателям на временно оккупированных территориях.

"Украинское подполье уже располагает списками российских гастролеров. Они все понесут ответственность за участие в агрессии против Украины", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупационные войска проводят облавы на подконтрольной им территории, арестовывая мужчин призывного возраста. Их отправляют в спецлагеря в Луганской области, где вместе с российскими зеками готовят в качестве резерва для российской армии.