Россияне продолжают бить по мирным городам и селам Донбасса: есть погибшие и раненые
На территории Донецкой области российские оккупанты за минувшие сутки убили одного гражданского. Всего на территории региона россияне убили более 1450 мирных жителей.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Информация о погибших
Вчера, 12 апреля, российские оккупанты убили одного гражданского в Донецкой области.
Это произошло во время обстрела Очеретино.
Раненые гражданские
Также два человека получили ранения после обстрелов российских окупантов.
Один раненый обнаружен во все том же Очеретино, другой — в Кураховке.
Общее количество жертв
Всего, по данным местных властей, на территории Донецкой области с начала войны от рук российских оккупантов погибли 1465 мирных жителей. Еще 3 382 получили ранения разной степени тяжести.
Эти цифры, отмечает Донецкая ОВА, не учитывают жертв в оккупированных ныне Волновахе и Мариуполе. Их пока невозможно сосчитать.
Напомним, что оккупанты в Донецкой области усиливают фильтрационные меры, в частности, запрещают перемещение между населенными пунктами и увеличивают количество блокпостов.