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Россияне продолжают бить по мирным городам и селам Донбасса: есть погибшие и раненые

13 апреля 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне продолжают бить по мирным городам и селам Донбасса: есть погибшие и раненые
Российские оккупанты в Донецкой области. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На территории Донецкой области российские оккупанты за минувшие сутки убили одного гражданского. Всего на территории региона россияне убили более 1450 мирных жителей.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Информация о погибших

Вчера, 12 апреля, российские оккупанты убили одного гражданского в Донецкой области.

Это произошло во время обстрела Очеретино.

Раненые гражданские

Также два человека получили ранения после обстрелов российских окупантов.

Один раненый обнаружен во все том же Очеретино, другой — в Кураховке.

Общее количество жертв

Всего, по данным местных властей, на территории Донецкой области с начала войны от рук российских оккупантов погибли 1465 мирных жителей. Еще 3 382 получили ранения разной степени тяжести.

Потери мирного населения Донбасса на 13 апреля 2023 года
Потери мирного населения Донбасса на 13 апреля 2023 года
Инфографика: Донецкая ОВА

Эти цифры, отмечает Донецкая ОВА, не учитывают жертв в оккупированных ныне Волновахе и Мариуполе. Их пока невозможно сосчитать.

Напомним, что оккупанты в Донецкой области усиливают фильтрационные меры, в частности, запрещают перемещение между населенными пунктами и увеличивают количество блокпостов.

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