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Росіяни продовжують мародерство на окупованих територіях, — ЦНС

30 квітня 2023 08:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни продовжують мародерство на окупованих територіях, — ЦНС
Російські окупанти. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних Сил України, російські військовослужбовці, які здійснюють фільтраційні заходи у населених пунктах на тимчасово окупованій території, здійснюють пограбування населення.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

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Один із таких випадків стався у населеному пункті Боково-Кришталеве Луганської області, де військові забирали майно у місцевих мешканців.

Повідомляється, що на території проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів у населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне. В основному, на перевірки піддаються жителі, які мають сім-карти українських операторів.

Нагадаємо, що в Маріуполі, який знаходиться під окупацією, знову виникла ситуація, коли мешканці одного з будинків на вулиці Купріна, 75 почали боротися за своє право на житло. Російські окупанти вже знищили понад 300 будинків у місті, вважаючи їх аварійними, навіть якщо у них продовжували жити люди.

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