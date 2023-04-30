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Россияне продолжают мародерствовать на оккупиррованных территориях, — ЦНС

30 апреля 2023 08:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне продолжают мародерствовать на оккупиррованных территориях, — ЦНС
Российские оккупанты. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские военнослужащие, осуществляющие фильтрационные мероприятия в населенных пунктах на временно оккупированной территории, совершают грабежи населения. 

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

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Один из таких случаев произошел в населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области, где военные забирали имущество у местных жителей.

Сообщается, что на территории проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное. В основном, проверкам подвергаются жители, у которых есть сим-карты украинских операторов.

Напомним, что в Мариуполе, который находится под оккупацией, вновь возникла ситуация, когда жильцы одного из домов по улице Куприна, 75 стали бороться за свое право на жилье. Российские оккупанты уже уничтожили более 300 домов в городе, считая их аварийными, даже если в них продолжали жить люди. 

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