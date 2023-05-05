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Росіяни продовжують наступати у Бахмуті та під Лиманом, — Генштаб ЗСУ

5 травня 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни продовжують наступати у Бахмуті та під Лиманом, — Генштаб ЗСУ
Російські війська в Україні. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом 4 травня російські окупаційні війська вели бойові дії лише на Донбасі. Наступати росіяни намагалися в районі Лимана та у Бахмуті.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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60 атак за добу

Українські війська за минулу добу відбила близько 60 атак з боку російських агресорів.

Основні атакувальні дії росіян мали місце під Лиманом, у Бахмуті, а також у районі Мар’їнки.

Бахмут

На цьому напрямку російські війська продовжують атакувати як у самому Бахмуті, так в районі сусідніх населених пунктів.

Наступ біля Богданівки і Маркового, як і на території Бахмута, був невдалим для росіян.

Лиман

На цій ділянці фронту окупаційні війська продовжують іти у наступ в районі Білогорівки.

Також минулої доби були зафіксовані бої на південно-західній околиці Спірного.

Мар’їнка

На цьому напрямку росіяни також часто атакували позиції українських військ.

Але при цьому окупаційні війська тут лише намагаються покращити своє тактичне положення.

На інших ділянках фронту росіяни не ведуть атакувальних дій, а на території Запорізької і Херсонської областей намагаються тримати оборону.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ завдали 6 ударів по районах зосередження ворога.

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