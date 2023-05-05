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ЗСУ завдали 6 ударів по районах зосередження ворога, — Генштаб

5 травня 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЗСУ завдали 6 ударів по районах зосередження ворога, — Генштаб
Російська федерація продовжує вести війну агресії. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 436 день повномаштабної російської військової агресії проти України. Російська федерація продовжує вести війну агресії. Попри значні втрати, вони не відмовляються від своїх планів по окупуванню нашої території.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook.

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Повідомляється, що за останню добу авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

Крім того, знищено 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби", — йдеться у ранковому звіті Генштабу Збройних Сил України.

Нагадаємо, Китай не вважає конфлікт в Україні як "агресію з боку Російської Федерації". Навіть попри голосування за резолюцію ООН минулого тижня.

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