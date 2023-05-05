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Россияне продолжают наступать в Бахмуте и под Лиманом, — Генштаб ВСУ

5 мая 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне продолжают наступать в Бахмуте и под Лиманом, — Генштаб ВСУ
Российские войска в Украине. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В течение 4 мая российские оккупационные войска вели боевые действия только на Донбассе. Наступать россияне пытались в районе Лимана и Бахмута.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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60 атак в сутки

Украинские войска за минувшие сутки отразили около 60 атак со стороны российских агрессоров.

Основные атакующие действия россиян имели место под Лиманом, в Бахмуте, а также в районе Марьинки.

Бахмут

В этом направлении российские войска продолжают атаковать как в самом Бахмуте, так и в районе соседних населенных пунктов.

Наступление у Богдановки и Марково, как и на территории Бахмута, было неудачным для россиян.

Лиман

На этом участке фронта оккупационные войска продолжают идти в наступление в районе Белогоровки.

Также за прошедшие сутки были зафиксированы бои на юго-западной окраине Спорного.

Марьинка

В этом направлении россияне также часто атаковали позиции украинских войск.

Но при этом оккупационные войска здесь только пытаются улучшить свое тактическое положение.

На других участках фронта россияне не ведут атакующие действия, а на территории Запорожской и Херсонской областей пытаются держать оборону.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 6 ударов по районам сосредоточения врага.

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