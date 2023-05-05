Россияне продолжают наступать в Бахмуте и под Лиманом, — Генштаб ВСУ
В течение 4 мая российские оккупационные войска вели боевые действия только на Донбассе. Наступать россияне пытались в районе Лимана и Бахмута.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.
60 атак в сутки
Украинские войска за минувшие сутки отразили около 60 атак со стороны российских агрессоров.
Основные атакующие действия россиян имели место под Лиманом, в Бахмуте, а также в районе Марьинки.
Бахмут
В этом направлении российские войска продолжают атаковать как в самом Бахмуте, так и в районе соседних населенных пунктов.
Наступление у Богдановки и Марково, как и на территории Бахмута, было неудачным для россиян.
Лиман
На этом участке фронта оккупационные войска продолжают идти в наступление в районе Белогоровки.
Также за прошедшие сутки были зафиксированы бои на юго-западной окраине Спорного.
Марьинка
В этом направлении россияне также часто атаковали позиции украинских войск.
Но при этом оккупационные войска здесь только пытаются улучшить свое тактическое положение.
На других участках фронта россияне не ведут атакующие действия, а на территории Запорожской и Херсонской областей пытаются держать оборону.
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 6 ударов по районам сосредоточения врага.