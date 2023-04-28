Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину: голова ОВА розповів про поранених за минулу добу

Наслідки чергового обстрілу мирних населених пунктів Донецької області. Фото: Telegram Павла Кириленка

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Поранені мирні жителі

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.

За минулу добу такі удари обернулися наслідками для мирного населення.

На щастя, обійшлося без жертв, але була поранена одна людина. Постраждалого мирного жителя виявили у Костянтинівці.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1486 мирних громадян.

Поранення різного ступеню тяжкості отримав 3441 мирний житель Донеччини.

Кількість загиблих і поранених мирних жителів Донецької області

Інфографіка: Донецька обласна військова адміністрація

Ці дані не містять інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, протягом 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинуло два мирні жителі Донецької області.