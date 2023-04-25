За добу на Донеччині загинуло двоє мирних громадян, багато поранених, — Кириленко

Наслідки чергового обстрілу мирних населених пунктів Донецької області. Фото: Telegram Павла Кириленка

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.

За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення.

Так, відомо про двох загиблих від російських ударів по Шахтарському.

13 жителів Донецької області протягом 24 квітня отримали поранення — п’ятеро у Красногорівці, четверо у Бахмуті, три у Нью-Йорку та одного пораненого виявили у Шахтарському.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1483 мирних громадянина.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3436 мирних жителів Донеччини.

Загиблі мирні мешканці Донецької області на 25 квітня 2023 року

Інфографіка: Telegram Павла Кириленка

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, що учора, 24 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. На щастя, під час цього обстрілу обійшлося без постраждалих.