Россияне продолжают обстреливать Донецкую область: глава ОВА рассказал о раненых за минувшие сутки

Последствия очередного обстрела мирных населенных пунктов Донецкой области. Фото: Telegram Павла Кириленко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Раненые мирные жители

Российские захватчики регулярно обстреливают города и села Донецкой области, которые находятся под контролем Украины.

За прошедшие сутки такие удары обернулись последствиями для мирного населения.

К счастью, обошлось без жертв, но был ранен один человек. Пострадавшего мирного жителя обнаружили в Константиновке.

Общее количество потерь в Донецкой области

За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1486 мирных граждан.

Ранение разной степени тяжести получил 3441 мирный житель Донбасса.

Число погибших и раненых мирных жителей Донецкой области

Инфографика: Донецкая областная военная администрация

Эти данные не включают информацию из Волновахи и Мариуполя, которые ныне оккупированы, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.

Напомним, в течение 24 апреля в результате российских обстрелов погибли два мирных жителя Донецкой области.