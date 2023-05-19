Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину, є загиблі і поранені arrow

Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину, є загиблі і поранені

19 травня 2023 11:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину, є загиблі і поранені
Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: Telegram Павла Кириленка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом минулої доби у Великій Новосілці Донецької області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина. Поранення отримали декілька місцевих жителів.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Читайте також:

Покровськ

Росіяни атакували цей населений пункт безпілотними літальними апаратами.

Були уражені складські приміщення.

Волноваха

На цьому напрямку під вогнем опинилися місто Вугледар та низка сіл.

У Великій Новосілці внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Донецьк

На Донецькому напрямку росіяни обстрілювали Курахівську, Очеретинську ОТГ та інші населені пункти зі "Смерчів".

В Українську було поранено дві особи, пошкоджено понад 20 житлових будинків, як приватних, так і двоповерхових.

Горлівка

Тут росіяни завдали потужного удару по Торецьку.

Пошкоджено відразу п’ять корпусів місцевої лікарні та вісім торгових точок.

Було поранено двох місцевих жителів.

Лисичанськ

У кількох місцевих тергромадах росіянами були обстріляні житлові будинки.

У Переїзному під удар потрапила крамниця.

Нагадаємо, 17 травня маріупольська влада показала знищений окупантами центр міста.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB