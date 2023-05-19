Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину, є загиблі і поранені
Протягом минулої доби у Великій Новосілці Донецької області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина. Поранення отримали декілька місцевих жителів.
Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Покровськ
Росіяни атакували цей населений пункт безпілотними літальними апаратами.
Були уражені складські приміщення.
Волноваха
На цьому напрямку під вогнем опинилися місто Вугледар та низка сіл.
У Великій Новосілці внаслідок обстрілів загинула одна людина.
Донецьк
На Донецькому напрямку росіяни обстрілювали Курахівську, Очеретинську ОТГ та інші населені пункти зі "Смерчів".
В Українську було поранено дві особи, пошкоджено понад 20 житлових будинків, як приватних, так і двоповерхових.
Горлівка
Тут росіяни завдали потужного удару по Торецьку.
Пошкоджено відразу п’ять корпусів місцевої лікарні та вісім торгових точок.
Було поранено двох місцевих жителів.
Лисичанськ
У кількох місцевих тергромадах росіянами були обстріляні житлові будинки.
У Переїзному під удар потрапила крамниця.
Нагадаємо, 17 травня маріупольська влада показала знищений окупантами центр міста.