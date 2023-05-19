Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину, є загиблі і поранені

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: Telegram Павла Кириленка

Протягом минулої доби у Великій Новосілці Донецької області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина. Поранення отримали декілька місцевих жителів.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Читайте також:

Покровськ

Росіяни атакували цей населений пункт безпілотними літальними апаратами.

Були уражені складські приміщення.

Волноваха

На цьому напрямку під вогнем опинилися місто Вугледар та низка сіл.

У Великій Новосілці внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Донецьк

На Донецькому напрямку росіяни обстрілювали Курахівську, Очеретинську ОТГ та інші населені пункти зі "Смерчів".

В Українську було поранено дві особи, пошкоджено понад 20 житлових будинків, як приватних, так і двоповерхових.

Горлівка

Тут росіяни завдали потужного удару по Торецьку.

Пошкоджено відразу п’ять корпусів місцевої лікарні та вісім торгових точок.

Було поранено двох місцевих жителів.

Лисичанськ

У кількох місцевих тергромадах росіянами були обстріляні житлові будинки.

У Переїзному під удар потрапила крамниця.

Нагадаємо, 17 травня маріупольська влада показала знищений окупантами центр міста.