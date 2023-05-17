Маріупольська влада показала знищений окупантами центр міста

Маріупольці у зруйнованому росіянами місті. Фото: Telegram-канал “Маріуполь зараз”

У Маріуполі залишається зруйнованим центр міста, російські окупанти не поспішають його відновлювати. А офіційна влада уже готує проєкт відбудови Маріуполя після деокупації.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Маріупольська міська рада.

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Зруйнований центр міста

Міська рада захопленого росіянами Маріуполя оприлюднила відео, зроблене в центральній частині міста.

На відео видно численні руїни, які є наслідком минулорічних обстрілів і бомбардувань міста окупантами.

"Самісінький центр нашого міста, який ми оновлювали, де ввечері маріупольці гуляли та насолоджувалися красою будівель завдяки встановленій ілюмінації. Тепер тут лише руїни та біль. Це саме те, що принесли до нас "асвабадітєлі", — наголосила офіційна міська влада.

Майбутнє відродження Маріуполя

Разом з тим, Маріупольська міська рада уже готується до відновлення міського простору після майбутньої деокупації.

Як зазначили у міськраді, в рамках Плану відродження міста "Mariupol Reborn" влада разом із архітекторами, урбаністами та експертами формує нове бачення міста.

Нагадаємо, нещодавно у Маріупольській міській раді розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад дві тисячі багатоквартирних будинків у місті, де мешкали мирні жителі. Таким чином окупанти хочуть приховати свої воєнні злочини.