Россияне продолжают обстреливать Донбасс, есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Telegram Павла Кириленко

За прошедшие сутки в Великой Новоселке Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек. Ранения получили несколько местных жителей.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Россияне атаковали этот населенный пункт беспилотными летательными аппаратами.

Были поражены складские помещения.

Волноваха

На этом направлении под огнем оказались город Угледар и ряд сел.

В Великой Новоселке в результате обстрелов погиб один человек.

Донецк

На Донецком направлении россияне обстреливали Кураховскую, Очеретинскую ОТГ и другие населенные пункты из "Смерчей".

В Украину были ранены два человека, повреждены более 20 жилых домов, как частных, так и двухэтажных.

Горловка

Здесь россияне нанесли мощный удар по Торецку.

Повреждены сразу пять корпусов местной больницы и восемь торговых точек.

Были ранены двое местных жителей.

Лисичанск

В нескольких местных тергромадах россиянами были обстреляны жилые дома.

В Переездном под удар попал магазин.

Напомним, 17 мая мариупольские власти показали уничтоженный оккупантами центр города.