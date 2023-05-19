Россияне продолжают обстреливать Донбасс, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки в Великой Новоселке Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек. Ранения получили несколько местных жителей.
Об этом сообщает на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Покровск
Россияне атаковали этот населенный пункт беспилотными летательными аппаратами.
Были поражены складские помещения.
Волноваха
На этом направлении под огнем оказались город Угледар и ряд сел.
В Великой Новоселке в результате обстрелов погиб один человек.
Донецк
На Донецком направлении россияне обстреливали Кураховскую, Очеретинскую ОТГ и другие населенные пункты из "Смерчей".
В Украину были ранены два человека, повреждены более 20 жилых домов, как частных, так и двухэтажных.
Горловка
Здесь россияне нанесли мощный удар по Торецку.
Повреждены сразу пять корпусов местной больницы и восемь торговых точек.
Были ранены двое местных жителей.
Лисичанск
В нескольких местных тергромадах россиянами были обстреляны жилые дома.
В Переездном под удар попал магазин.
Напомним, 17 мая мариупольские власти показали уничтоженный оккупантами центр города.