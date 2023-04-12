Росіяни продовжують убивати мирних жителів Донеччини: голова ОВА показав наслідки обстрілів
За добу російські окупанти убили своїми ракетами одну цивільну людину на Донеччині. Вісім осіб отримали поранення.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Удар по Курахівці
За словами Кириленка, російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами із РСЗВ "Ураган" по Курахівці.
Була поранена одна людина.
Донецький напрямок
Уночі і на ранок росіяни масово обстріляли населені пункти на цьому напрямку.
Так, під удар потрапили Курахове, Красногорівка, Максимільянівка та Мар’їнка.
Горлівський напрямок
Тут зафіксовано двох поранених у Бахмуті, де окупанти добивають міську інфраструктуру.
Останній обстріл пошкодив адмінбудівлю і дитячий садок.
Ще дві людини були поранені під час обстрілу Торецького. Там також відомо про два зруйновані будинки.
У Костянтинівці наслідком ракетного удару стало пошкодження офісної будівлі.
Загальні добові втрати у регіоні
Протягом минулої доби у Донецькій області загинув один мирний житель.
Вісім осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо, позавчора, 10 квітня, окупанти завдали чергового авіаудару по Авдіївці. Було зруйновано багатоповерхівку.