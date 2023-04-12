Росіяни продовжують убивати мирних жителів Донеччини: голова ОВА показав наслідки обстрілів

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Telegram-канал Кириленка

За добу російські окупанти убили своїми ракетами одну цивільну людину на Донеччині. Вісім осіб отримали поранення.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Удар по Курахівці

За словами Кириленка, російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами із РСЗВ "Ураган" по Курахівці.

Була поранена одна людина.

Донецький напрямок

Уночі і на ранок росіяни масово обстріляли населені пункти на цьому напрямку.

Так, під удар потрапили Курахове, Красногорівка, Максимільянівка та Мар’їнка.

Горлівський напрямок

Тут зафіксовано двох поранених у Бахмуті, де окупанти добивають міську інфраструктуру.

Останній обстріл пошкодив адмінбудівлю і дитячий садок.

Ще дві людини були поранені під час обстрілу Торецького. Там також відомо про два зруйновані будинки.

Зруйнована росіянами багатоповерхівка

Фото: Telegram-канал Кириленка

У Костянтинівці наслідком ракетного удару стало пошкодження офісної будівлі.

Загальні добові втрати у регіоні

Протягом минулої доби у Донецькій області загинув один мирний житель.

Вісім осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, позавчора, 10 квітня, окупанти завдали чергового авіаудару по Авдіївці. Було зруйновано багатоповерхівку.